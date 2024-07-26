Войти
РИА Новости

Сорваны замыслы натовцев. Патрушев о стратегии морской безопасности Украины

550
0
0
Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Патрушев: стратегия морской безопасности Украины не соответствует реальности

МОСКВА, 25 июля/ Радио Sputnik. Стратегия морской безопасности Украины не соответствует реалиям из-за потери Киевом выхода к Азовскому морю, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, одной из целей которой указано обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также проведение совместных учений Киева и сил альянса в Азовском и Черном морях.

По словам Патрушева, украинская стратегия не соответствует существующим реалиям, поскольку Киев потерял выход к Азовскому морю.

"О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию. Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", – сказал он.

Патрушев отметил, что НАТО, стремясь обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, пытается компенсировать провал десятилетней давности, когда альянс намеревался создать военно-морскую базу в Севастополе и превратить Крым в точку дислокации американских войск.

Радио Sputnik сообщало, что корабли Балтийского флота сделают остановку на Кубе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
28.06.2022
Литва разозлила Россию. Отвечать будет вся Европа
09.02.2022
Отряд российских десантных кораблей идёт из Средиземного моря в Черное для учений
04.07.2012
Авианосцы могут подождать
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
07.03.2012
Роль статиста не для России
08.06.2011
"МиГи" опередили "Адмирала Горшкова"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения