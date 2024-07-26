Сорваны замыслы натовцев. Патрушев о стратегии морской безопасности Украины

Патрушев: стратегия морской безопасности Украины не соответствует реальности

МОСКВА, 25 июля/ Радио Sputnik. Стратегия морской безопасности Украины не соответствует реалиям из-за потери Киевом выхода к Азовскому морю, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, одной из целей которой указано обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также проведение совместных учений Киева и сил альянса в Азовском и Черном морях.

По словам Патрушева, украинская стратегия не соответствует существующим реалиям, поскольку Киев потерял выход к Азовскому морю.

"О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию. Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", – сказал он.

Патрушев отметил, что НАТО, стремясь обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, пытается компенсировать провал десятилетней давности, когда альянс намеревался создать военно-морскую базу в Севастополе и превратить Крым в точку дислокации американских войск.

Радио Sputnik сообщало, что корабли Балтийского флота сделают остановку на Кубе.