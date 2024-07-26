Сорваны замыслы натовцев. Патрушев о стратегии морской безопасности Украины

Патрушев: стратегия морской безопасности Украины не соответствует реальности
МОСКВА, 25 июля/ Радио Sputnik. Стратегия морской безопасности Украины не соответствует реалиям из-за потери Киевом выхода к Азовскому морю, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
Ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, одной из целей которой указано обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также проведение совместных учений Киева и сил альянса в Азовском и Черном морях.
По словам Патрушева, украинская стратегия не соответствует существующим реалиям, поскольку Киев потерял выход к Азовскому морю.
Патрушев отметил, что НАТО, стремясь обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, пытается компенсировать провал десятилетней давности, когда альянс намеревался создать военно-морскую базу в Севастополе и превратить Крым в точку дислокации американских войск.
Радио Sputnik сообщало, что корабли Балтийского флота сделают остановку на Кубе.