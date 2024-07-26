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У секретной разработки Китая нашли военное применение

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Фото: cnsphoto / Reuters
Фото: cnsphoto / Reuters.

Reuters: секретная разработка Китая может иметь военное применение

Китайская космическая разработка, похожая на американский многоразовый аппарат, может иметь военное применение как средства против спутников. Об этом сообщает Reuters.

В июне было замечено, что экспериментальный многоразовый космический аппарат, выполнявший свою третью миссию, выпустил объект, который отдалился на несколько километров, а затем снова приблизился к нему на расстояние в несколько сотен метров.

По словам Марко Лангбрука, преподавателя кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете в Нидерландах, у засекреченного аппарата есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя.

Как отмечают эксперты, многоразовый космический аппарат, способный создавать помехи в работе сложной спутниковой сети, может иметь огромное значение. В то же время Китай никогда не раскрывает, какие именно технологии были испытаны во время полета космического аппарата, и фотографии разработки так и не были обнародованы.

По словам Виктории Сэмсон, главного директора по космической безопасности и стабильности аналитического центра Secure World Foundation в Вашингтоне (округ Колумбия), Китай, скорее всего, испытывает технологию, похожую на X-37B.

Boeing X-37 — экспериментальный орбитальный беспилотный космический корабль многоразового использования. Он предназначен для функционирования на высотах 200-750 километров, способен быстро переходить с одной орбиты на другую и маневрировать. Предполагается возможность выполнять разведывательные задачи, доставлять и возвращать небольшие грузы в космос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Колумбия
Нидерланды
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
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