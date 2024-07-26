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РИА Новости

Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фрадков: Минобороны развернет большое количество военно-медицинских объектов

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в министерстве.

Заместители министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков и Анна Цивилева прибыли в войска Южного военного округа с рабочей поездкой. В ходе рабочей поездки они проверили ход строительства новых фондов пятого филиала 412 военного госпиталя Минобороны России.

"Сейчас объекты медицинской инфраструктуры для министерства обороны крайне важны в силу складывающихся обстоятельств и в силу момента времени. Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства министерства обороны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.

По словам Цивилевой, строительство нового военного госпиталя на берегу Каспийского моря в Махачкале будет полностью завершено к февралю 2025 года.

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Россия
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Минoбороны РФ
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