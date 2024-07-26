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ТАСС

NASA все еще не знает, когда корабль Starliner сможет вернуться с МКС

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Пилотируемый корабль Starliner
Пилотируемый корабль Starliner.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Корпорация Boeing ранее осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner с астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Дата возвращения корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с МКС на Землю еще не определена. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

"Сегодня у нас нет для вас громкого объявления, касающегося даты возвращения. Есть значительный прогресс, но пока что мы не готовы сделать это", - сказал он на пресс-конференции.

5 июня корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner с астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс. Первоначально возвращение планировалось на 18 июня. Позднее сроки были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. 

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