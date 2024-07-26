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Военное обозрение

«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия понесет очень большие потери в личном составе и технике, пока будет «захватывать» четыре украинских региона, на которые она претендует. С таким мнением выступил новый главком британской армии Роли Уокер.

Британский генерал считает, что с теми темпами, которые сегодня демонстрирует российская армия в наступлении, ей потребуется не менее пяти лет для захвата всей территории четырех областей Украины. Речь идет, по его словам, о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. При этом российские потери могут превысить полтора миллиона человек, учитывая то, что ВС России якобы теряют гораздо больше личного состава, чем ВСУ.

Если они продолжат в том же духе, русским, вероятно, понадобится пять лет, чтобы добиться своих минимальных целей в четырех областях. При нынешних темпах убыли убитых и раненых это означает, что для достижения этой цели им потребуется, вероятно, гораздо больше 1,5 миллиона жертв, а также несметные миллиарды потерянной техники

- заявил Уокер.

Британец признался, что данные по потерям российской армии взял из украинских источников, в том числе заявлений украинских военных, официальных цифр у него нет и никогда не было. В то же время он признал, что все зависеть будет и от украинской армии, которая пока еще держится. По словам генерала, у ВСУ все меньше личного состава и резервов для пополнения, а в плане оружия и боеприпасов украинцы целиком зависят от западной помощи.

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