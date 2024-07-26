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ТАСС

Остин заявил, что Байден сосредоточен на поддержке Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Министр обороны США отметил, что президент страны также займется урегулировании ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в оставшиеся месяцы своего пребывания на высшем государственном посту сосредоточится на оказании помощи Украине, урегулировании ближневосточного конфликта и укреплении позиций США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

"Сейчас президент сосредоточен на предстоящей работе, особенно на прекращении войны в Газе, укреплении потенциала Украины на длительный срок и усилении нашей позиции в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Остин. "И по мере того, как мы будем продвигаться вперед, наше министерство будет отдавать дань уважения президенту за долгую службу", - добавил он.

Шеф Пентагона утверждал, что Байден "был сильным и умелым защитником национальной безопасности" США. "Он оставит после себя выдающееся наследие в области внешнеполитических достижений, включая объединение, сплочение всего мира для защиты Украины <…>, объединение и расширение НАТО, а также укрепление позиций Америки для конкуренции с Китаем", - полагает Остин.

Американский президент 24 июля выступил с обращением к нации, в котором объяснил причины своего решения выйти из президентской гонки. Он был вынужден объявить 21 июля под нажимом однопартийцев, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию США на них будет представлять предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он до последнего настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен. 

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