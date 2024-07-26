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ТАСС

Кнайсль: Европа столкнется с ростом террористической угрозы из-за поставок оружия Киеву

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Последствия могут быть хуже, чем у войны в Югославии, добавила экс-глава МИД Австрии

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Бесконтрольные поставки западного оружия Украине обернутся ростом преступности и террористической угрозы в Европе, последствия могут быть хуже, чем у войны в Югославии. Такое мнение высказала руководитель центра "G.O.R.K.I." Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), аналитик в области энергетики, профессор, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Я лично не считаю, что война на Украине из традиционной превратится в нетрадиционную. Но Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной частях. И этот опыт будет гораздо более горьким, чем последствия войны на территории бывшей Югославии. Это значит, что будет больше организованной преступности, больше терроризма", - отметила она. Кнайсль предупредила, что отправляемое Киеву оружие и наемники с боевым опытом неизбежно вернутся в страны происхождения.

По ее словам, при этом те в Европе, кто призывает к миру, получают клеймо предателя. "Танки, не переговоры - вот путь, который выбирает ЕС. ЕС выступает за увеличение потока оружия на Украине, или по меньшей мере способствует транзиту, как это делает нейтральная Австрия, в отличие от некоторых государств - членов НАТО. Именно в Турции и КНР сейчас осуществляется дипломатия", - добавила экс-глава МИД Австрии. 

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