Небензя назвал законной целью РФ находящихся на Украине западных инструкторов

Западные союзники Киева вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, отметил постпред РФ

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт на Украине, направляя туда своих военных инструкторов, так как украинцы не хотят погибать на фронте за западные геополитические интересы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, отметив, что западные наемники и инструкторы представляют собой законные цели для ВС РФ.

"С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, Соединенные Штаты и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России. В результате на Западе появляется все больше некрологов высокопоставленных военных, которые пропали во время прогулки в горах или скоропостижно скончались от сердечного приступа", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.