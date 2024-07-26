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США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

TWZ: США используют акустическую сеть украинской разработки в свою ПВО

США планируют интегрировать акустическую сеть для обнаружения воздушных угроз украинской разработки в свою противовоздушную оборону (ПВО). Об этом пишет TWZ.

«Использование ими акустических датчиков распространилось по всей стране до такой степени, что теперь они почти уверенно идентифицируют беспилотники на расстоянии благодаря акустике и огневым группам, прикрепленным к ней, — этой недорогой возможности, которую они разработали и распространили», — заявил генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Стивен Гейни.

По его словам, американская сторона должна найти способы интеграции этой «недорогой системы поражения» в национальную ПВО. Генерал-лейтенант не представил подробностей о том, каким образом может быть осуществлена подобная задумка.

Издание напоминает, что акустическая сеть для обнаружения воздушных угроз была разработана украинскими инженерами в кустарных условиях и представляет собой современную версию систем, использовавшихся в ходе Второй мировой войны для обнаружения приближающихся самолетов противника. Согласно открытым данным, украинская акустическая сеть включает около 9500 датчиков, разнесенных по подконтрольной Киеву территории. Информация с них собирается и анализируется центральным компьютером, указания от которого получают мобильные огневые группы. Соответствующее оборудование с Украины успешно протестировано на авиабазах в Германии и Румынии.

Ранее гендиректор компании-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в России на одном действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны.

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