Военные США протестировали на берегу корабельную систему заряжания ракетных установок

В Центре надводных боевых действий ВМС США в Порт-Уэнеме прошли первые наземные испытания нового механизма перезаряжания корабельных установок вертикального пуска Mk.41, который получил обозначение TRAM (Transferrable Rearming Mechanism). Внедрение новой технологии позволит американским кораблям пополнять запас ракет в открытом море, без необходимости возвращения в порт.

Еще в декабре 2022 года министр ВМС США Карлос Дель Торо, выступая в Колумбийском университете, подчеркнул важность этой технологии.

Пусковая установка Mk.41 Lockheed Martin

Инициатива, продвигаемая Командованием военно-морских систем (NAVSEA) и Центром надводных боевых действий, быстро прогрессировала. На выставке Sea-Air-Space Exposition, прошедшей весной 2024-го в Национальной гавани в Мэриленде, Дель Торо объявил об ускорении сроков испытания TRAM в море. По его словам, это должно произойти в конце года.

Как сообщает Navy Recognition, моряки из группы поддержки логистики ВМС США и экипажа крейсера "Чосин" всего лишь за неделю обучения освоили технологию TRAM. Наземное испытание включало оценку в реальном времени и прямой мониторинг с помощью передовых приборов с корректировкой процесса по мере необходимости. Такой же подход потребуется и во время последующих испытаний в море.

В настоящее время установка Mk.41 остается не только основным ударным комплексом американских кораблей, но и считается наиболее распространенной в арсенале флотов стран НАТО. Она представляет собой модульную систему, которую можно интегрировать с различными боеприпасами, включая зенитные ракеты семейства SM и Evolved Sea Sparrow (ESSM), а также крылатые ракеты "Томагавк" и противолодочные ASROC.

Изначально установки Mk.41 комплектовали краном для перезарядки в море, но на практике устройство оказалось слишком сложным и "капризным". Поэтому в итоге от этого крана отказались.

В системе TRAM используется шарнирно-сочленённый кран, который может поднимать и перемещать вертикально ракетный контейнер. Система предназначена для загрузки ракет в пусковые ячейки при волнении моря до 5 баллов.