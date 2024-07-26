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Военное обозрение

ВСУ начали применять новую тактику засад с применением заминированных наземных беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ начали использовать новую тактику засад с применением заминированных наземных роботизированных комплексов, которые легко замаскировать в густой растительности. При этом наземный беспилотник действует в связке с БПЛА, оператором которого отдается команда на подрыв после приближения цели к месту засады.

Стоит отметить, что подобная тактика обладает рядом существенных недостатков, обусловленных весьма ограниченным временем, на протяжении которого может находиться в воздухе беспилотник, при помощи которого осуществляется контроль с воздуха, к тому же, постоянно курсирующий в определенном месте БПЛА неизбежно выдаст засаду.

Применение БПЛА и наземных роботизированных систем ощутимо изменило характер ведения боевых действий на тактическом уровне. В частности, наземные беспилотники используются во время штурмовых действий, для разведки, разминирования местности, а также для доставки на позиции провизии и боеприпасов и эвакуации раненых.

Между тем, в командовании украинской армии признают превосходство российских систем радио-электронной борьбы, которые препятствуют активному применению ВСУ наземных роботизированных систем. В частности, все попытки ВСУ начать массово применять наземные беспилотники Ratel S завершились неудачей вследствие массовости и мощности систем РЭБ российской армии.

Ранее сообщалось, что боевики киевского режима получили наземные роботизированные комплексы "Лють", оборудованные пулеметами с боезапасом в 550 патронов и камерами с углом обзора в 360 градусов. Эти наземные дроны предназначены для поддержки действий штурмовой пехоты и разведки.

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Проекты
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РТК
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