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РИА Новости

Патрушев рассказал о планах НАТО в Черном море

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Учения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Патрушев: НАТО показала, что хочет наращивать военное присутствие в Черном море

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне продемонстрировала планы наращивания своего военного присутствия и усиления конфронтации в Черном море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.

"Продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Черном море, ярый антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - добавил он.

По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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