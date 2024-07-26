Российско-китайскую лунную станцию создадут в три этапа

В ходе фазы исследования планируется посещение Луны российскими и китайскими национальными миссиями, проектирование МНЛС и определение места размещения МНЛС, а также ее составных частей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Процесс создания российско-китайской Международной лунной станции (МНЛС) планируется реализовать в три этапа, в числе которых исследование, создание и эксплуатация. Об этом говорится в тексте соглашения о сотрудничестве в области создания станции, которое опубликовано на портале правовой информации.

"Создание МНЛС планируется реализовать в три фазы", - говорится в документе. В ходе фазы исследования планируется посещение Луны российскими и китайскими национальными миссиями, проектирование МНЛС и определение места размещения МНЛС, а также ее составных частей.

В документе отмечается, что на втором этапе создания станции будет учрежден центр управления МНЛС, обеспечены доставка объемного груза и безопасная высокоточная мягкая посадка на поверхность Луны. Кроме того, на данном этапе запланировано начало "совместных операций".

Также в документе говорится, что целью третьей фазы, эксплуатации, являются "изучение и освоение Луны, верификация технологий, содействие международным партнерам при высадке человека на Луну с помощью завершенной МНЛС".