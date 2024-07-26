Войти
ТАСС

Российско-китайскую лунную станцию создадут в три этапа

557
0
0
Луна
Луна.
Источник изображения: Flickr

В ходе фазы исследования планируется посещение Луны российскими и китайскими национальными миссиями, проектирование МНЛС и определение места размещения МНЛС, а также ее составных частей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Процесс создания российско-китайской Международной лунной станции (МНЛС) планируется реализовать в три этапа, в числе которых исследование, создание и эксплуатация. Об этом говорится в тексте соглашения о сотрудничестве в области создания станции, которое опубликовано на портале правовой информации.

"Создание МНЛС планируется реализовать в три фазы", - говорится в документе. В ходе фазы исследования планируется посещение Луны российскими и китайскими национальными миссиями, проектирование МНЛС и определение места размещения МНЛС, а также ее составных частей.

В документе отмечается, что на втором этапе создания станции будет учрежден центр управления МНЛС, обеспечены доставка объемного груза и безопасная высокоточная мягкая посадка на поверхность Луны. Кроме того, на данном этапе запланировано начало "совместных операций".

Также в документе говорится, что целью третьей фазы, эксплуатации, являются "изучение и освоение Луны, верификация технологий, содействие международным партнерам при высадке человека на Луну с помощью завершенной МНЛС". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Луна
Похожие новости
06.09.2006
От петарды до орбитальной станции
01.09.2006
Состояние и перспективы космической деятельности Российской Федерации
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
25.08.2006
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" отмечает 60-летие
24.08.2006
Россия и Китай планируют совместный проект по исследованию Марса
23.08.2006
У России есть все технологические возможности для высадки на Луну к 2020 году - РКК "Энергия"
23.08.2006
Россия и Китай планируют совместный проект по исследованию Марса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения