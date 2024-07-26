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ТАСС

ГД рекомендовала профинансировать лунную электростанцию с ядерной установкой

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Здание Госдумы
Здание Госдумы.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутаты также призвали обеспечить создание отраслевой системы регулирования жизненного цикла космической техники коммерческого назначения на всех этапах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума рекомендовала госкорпорации "Роскосмос" продолжить работу по реализации федерального проекта "Создание космического комплекса российской орбитальной станции", а также по развитию космических информационных технологий и вовлечению частных компаний в космическую деятельность. Об этом говорится в постановлении Госдумы, которое она приняла по итогам состоявшегося 3 июле 2024 года "правительственного часа" с участием гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова.

Госдума также рекомендует Роскосмосу продолжить работу по заключению форвардных контрактов на закупку данных дистанционного зондирования Земли из космоса как ключевого инструмента взаимодействия с частными компаниями; по ускоренному развитию ГЧП в сфере спутникостроения с привлечением финансовых, кадровых и производственно-технологических ресурсов; по созданию многоразовых средств выведения космических объектов нового поколения и по формированию в полном объеме орбитальных группировок в рамках федерального проекта "Сфера". Кроме того, в центре внимания госкорпорации, по мнению Госдумы, должно быть создание конкурентоспособных на мировом рынке отечественных средств выведения космических объектов, работающих на экологически чистых компонентах ракетного топлива, повышение уровня соответствия кадрового потенциала стратегическим целям ракетно-космической промышленности и подготовка специалистов в интересах организаций ракетно-космической отрасли.

Депутаты также рекомендуют обеспечить создание отраслевой системы регулирования жизненного цикла космической техники коммерческого назначения на всех этапах (сертификации космической техники и ее составных частей при изготовлении, подготовки к испытаниям, проведения испытаний и эксплуатации) и представить в нижнюю палату парламента предложения о развитии ракетно-космической отрасли, в том числе об использовании результатов космической деятельности в интересах обеспечения укрепления обороны и национальной безопасности, научно-технологического, социально-экономического развития РФ и ее регионов.

Также в тексте постановления Госдума рекомендует правительству РФ обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", а также проработать предложения о распределении бюджетных средств, выделяемых на реализацию госпрограммы в бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов с учетом представленного "Роскосмосом" обоснования.

Кабмину рекомендовано утвердить паспорт нацпроекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и паспорта его структурных элементов, предусмотреть финансовое обеспечение создания лунной электростанции с ядерной энергетической установкой в рамках федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России", а также профинансировать мероприятия по созданию цифровых сервисов на основе космической съемки, позволяющих повысить оперативность принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций и качество мониторинга территорий и акваторий Арктической зоны РФ. Также правительству рекомендовано определить объем и порядок финансирования проекта создания ядерных энергетических установок в космическом пространстве. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
ИТ
Ядерный щит
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