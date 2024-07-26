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ТАСС

Патрушев: для Военно-морского флота РФ наступает новый этап развития

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Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Финского залива, 15 июля 2021 года
Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Финского залива, 15 июля 2021 года.
Источник изображения: © Валентин Егоршин/ТАСС

Помощник президента отметил, что России требуется обеспечить такое качество флота, которое позволит опередить технические возможности других морских стран

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия должна обладать мощным военно-морским флотом, сейчас для него наступает новый этап развития. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"По сути дела, наступает очередной этап развития Военно-морского флота [РФ]", - сказал Патрушев, отметив, что государству требуется обеспечить такое качество флота, которое позволит опередить технические возможности других морских стран.

"Россия, являясь великой морской державой, должна обладать мощным военно-морским флотом, в состав которого войдут корабли, предназначенные для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, иметь развитую систему базирования и обеспечения", - подчеркнул помощник российского лидера.

В связи с этим Патрушев напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития кораблестроения поставил перед промышленностью масштабные задачи организации серийного строительства кораблей и сделал акцент на обеспечении своевременного финансирования судостроения.

Кроме того, Путин обозначил направления создания перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе морских роботизированных комплексов и технологий, противодействующих безэкипажным судам.

Часть поручений президента касается укрепления кадрового потенциала отрасли, в том числе за счет пересмотра уровня оплаты труда основных производственных рабочих, инженерно-технических и других категорий работников, отметил Патрушев. Особое внимание главой государства было уделено российской науке, от которой страна ждет инновационных путей совершенствования флота, увеличения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах военно-морского флота. "Важно добиться технологической независимости в сфере производства судового оборудования, электронной компонентной базы", - подытожил помощник президента РФ. 

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
РТК
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