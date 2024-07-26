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ТАСС

В РВСН прошли учения по оценке последствий применения оружия массового поражения

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Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и около 350 единиц специальной техники подразделений Ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих и около 350 единиц специальной техники подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели специальные учения по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки с задействованием Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения и аварий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) началось специальное учение по обмену информацией и практическому выполнению комплекса мероприятий по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки. К учению подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) на РХБ-опасных объектах (ЕСВОП) были привлечены пункты управления ракетных объединений, соединений, воинских частей и организаций от Тверской до Иркутской областей, а также подразделения РХБ-защиты и посты РХБ-наблюдения соединений и воинских частей РВСН", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего в мероприятии задействовали более 1,5 тыс. военнослужащих и около 350 единиц специальной техники, на пунктах управления развернули свыше 100 постов РХБ-наблюдения.

Кроме того, в рамках специальных учений с подразделениями РХБ-защиты прошли практические занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач при авариях, диверсиях на РХБ-опасных объектах с учетом опыта СВО.

"Учение стало контрольным мероприятием по оценке уровня подготовки сил и средств подсистемы ЕСВОП РВСН и пунктов управления за летний период обучения", - добавили в Минобороны. 

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