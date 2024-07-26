Войти
Lenta.ru

Эксперт объяснил сообщения об использовании ВС РФ американских чипов в ракетах

580
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Кошкин усомнился в использовании американских чипов в ракетах ВС РФ

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил сообщения американских СМИ об использовании Вооруженными силами (ВС) американских чипов в своих ракетах. В разговоре с «Лентой.ру» специалист усомнился в достоверности подобной информации.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственное исследование писало, что в российских ракетах используются американские микрочипы и сенсоры. По данным газеты, с начала спецоперации на Украине Россия смогла получить чипы почти на четыре миллиарда долларов более чем от 6000 компаний. Среди ракетных комплектующих, о которых говорится в публикации, имеется полевая программируемая затворная матрица, производимая компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

«Я, конечно, не владею инсайдерской информацией о том, что, как и сколько закупали. Только Министерство обороны может такое подтвердить. Но, какую бы ерунду про нас ни говорили, я никому из них не верю. То, что наши ракеты самые лучшие и выполняют свои функциональные задачи, показывают результаты пусков и сводок», — отметил Кошкин.

В начале июля независимые специалисты по безопасности нашли уязвимость в новых процессорах Intel. По их словам, уязвимость, которая получила название Indirector, позволяет обойти системы безопасности и взломать компьютер. Специалисты сообщили о проблеме Intel, которая выпустила защитное обновление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
30.04.2008
В бой идут модернизированные старики
28.04.2008
Новое сердце охотника. О начале испытаний модернизированного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" с двигателем ВК-2500
18.02.2008
Выставка вооружений DEFEXPO 2008 открылась в Нью-Дели
18.02.2008
Выставка вооружений DEFEXPO 2008 открывается в Нью-Дели
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
17.01.2007
Аэронавты XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения