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В США рассказали о перелете китайских бомбардировщиков с баз в России к Аляске

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Фото: Handout / Reuters
Фото: Handout / Reuters.

TWZ: китайские бомбардировщики H-6 могли взлететь с баз в России

Два китайских бомбардировщика H-6, выступающих носителями ядерного и гиперзвукового оружия, впервые в истории оказались у берегов Аляски. Об этом сообщает американское издание TWZ.

«Это первый случай, когда китайские H-6 любого типа действуют в этой части мира, и они вполне могли вылететь с баз в России, чтобы попасть туда», — говорится в публикации.

Там отмечается, что столь важное событие подчеркивает сотрудничество Пекина и Москвы, которое значительно укрепилось с начала специальной военной операции (СВО).

Издание подчеркивает, что дальность полета не позволяет H-6 достигнуть Аляски напрямую с территории Китая.

Как замечает «Интерфакс», согласно информации Минобороны России, ранее авиагруппа в составе российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских бомбардировщиков Хун-6к осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, для перехвата данных самолетов в воздух поднялись истребители из США и Канады.

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Страны
Канада
Китай
Россия
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