Войти
Интерфакс-АВН

Патрушев считает, что блок AUKUS направлен против России и Китая

534
0
0
AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - США, Великобритания и Австралия - члены партнерства AUKUS - ведут политику сдерживания России и Китая, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Организация поступательно проводит политику сдерживания России и Китая, в том числе в рамках военно-морской стратегии США под названием "Преимущество на море". Она подразумевает усиленную интеграцию ВМС США с военным флотом их сателлитов для применения силы в первую очередь в отношении российских и китайских кораблей", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, военное партнерство AUKUS направлено прежде всего на создание австралийского ядерного подводного флота.

"Нельзя не обратить внимание на планы по дальнейшему укреплению так называемой "индо-тихоокеанской четверки" (IP4), в которую входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Руководством НАТО заявлено, что деятельность "четверки" будет носить якобы невоенный характер в морском и киберпространстве. На самом деле министерство обороны США заинтересовано в совместном с этими странами производстве оружия, а также обслуживании натовских кораблей и самолетов", - добавил Патрушев.

По его мнению, НАТО видит Японию своим главным союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Новая Зеландия
Россия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
29.11.2021
НАТО в трехполюсном мире
24.11.2021
Пора делить Антарктиду
01.11.2021
Клин сошелся на Австралии
29.09.2021
AUKUS еще себя покажет
17.09.2021
США создали военный блок против Китая, унизив Францию
22.11.2017
Мосты конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения