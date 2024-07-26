Патрушев считает, что блок AUKUS направлен против России и Китая

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - США, Великобритания и Австралия - члены партнерства AUKUS - ведут политику сдерживания России и Китая, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Организация поступательно проводит политику сдерживания России и Китая, в том числе в рамках военно-морской стратегии США под названием "Преимущество на море". Она подразумевает усиленную интеграцию ВМС США с военным флотом их сателлитов для применения силы в первую очередь в отношении российских и китайских кораблей", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, военное партнерство AUKUS направлено прежде всего на создание австралийского ядерного подводного флота.

"Нельзя не обратить внимание на планы по дальнейшему укреплению так называемой "индо-тихоокеанской четверки" (IP4), в которую входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Руководством НАТО заявлено, что деятельность "четверки" будет носить якобы невоенный характер в морском и киберпространстве. На самом деле министерство обороны США заинтересовано в совместном с этими странами производстве оружия, а также обслуживании натовских кораблей и самолетов", - добавил Патрушев.

По его мнению, НАТО видит Японию своим главным союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).