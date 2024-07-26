Ученые НАСА протестировали лазерную связь в космосе

Портал The Verge отметил, что технология позволит провести прямую трансляцию высадки астронавтов на Луну в рамках миссий Artemis 2 и Artemis 3, запланированных на 2025 и 2026 год

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Исследователи НАСА успешно протестировали лазерную связь в космосе, передав с борта самолета видео в разрешении 4К на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на ведомство.

По его информации, технология позволит провести прямую трансляцию высадки астронавтов на Луну в рамках миссий Artemis 2 и Artemis 3, запланированных на 2025 и 2026 год соответственно. Также итоги тестирования демонстрируют перспективы развития оптической связи, которую можно будет установить с Марсом и другими планетами, утверждает портал.

Обычно НАСА использует радиоволны для коммуникации с космосом, но лазерная связь, использующая инфракрасный свет, может передавать данные до 100 раз быстрее, пишет The Verge.

В июне российская компания "Бюро 1440" успешно завершила тестирование лазерной спутниковой связи в космосе. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/сек между космическими аппаратами на расстоянии от 30 до 1 005 км друг от друга. 25 июля российский терминал лазерной связи получил летную квалификацию. В Минцифры РФ сообщили, что спутниковый интернет и связь с такой технологией будут доступны без перебоев в самых отдаленных уголках России. .