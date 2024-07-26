Немецкая ThyssenKrupp не смогла оспорить решение Амстердама по поставщику новых подлодок

В среду, 24 июля, Окружной суд Гааги отклонил апелляцию немецкой судостроительной компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), которая оспорила решение Минобороны Нидерландов о выборе французской Naval Group поставщиком четырех дизель-электрических подлодок нового поколения в рамках программы "Орка".

Напомним, что ВМС Нидерландов еще в 2014 году запустили программу "Орка", призванную найти замену действующим четырем ДЭПЛ класс "Валрус" (Walrus, "Морж"), принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Дизайн ДЭПЛ Black Sword Naval Group

Сроки выбора генподрядчика значительно растянулись, в частности, из-за долгих политических дискуссий и стратегического анализа, направленных на формирование списка необходимых возможностей будущих подлодок и повешение экономической эффективности.

В марте 2018 года правительство Нидерландов подтвердило обязательства по обновлению подводного флота, выделив на новый класс субмарин более 2,5 млрд евро.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab Group предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Naval Group участвовала в конкурсе с проектом на основе многоцелевой атомной подлодки типа "Барракуда".

В середине марта 2024 года стало известно, что Naval Group с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч") выбрана предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ.

В апреле ThyssenKrupp Marine Systems заявила, что оспорит в суде решение военного ведомства Нидерландов. Немецкие судостроители ссылались на то, что ни один из критериев, по которым выбрали французский проект, не был указан и объяснен.

Между тем в середине июня Палата представителей Нидерландов большинством голосов поддержала решение о присуждении контракта на поставку четырех субмарин французской Naval Group.

Стороны оформят сделку предположительно в начале осени. Ожидается, что первые две субмарины будут переданы заказчику в течение десяти лет после заключения контракта.

В настоящее время ВМС Нидерландов эксплуатируют четыре ДЭПЛ класса "Валрус". Со временем две подлодки снимут с вооружения и используют в качестве "доноров" для поддержания работоспособности оставшихся двух субмарин.