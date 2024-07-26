Войти
Flotprom

Немецкая ThyssenKrupp не смогла оспорить решение Амстердама по поставщику новых подлодок

556
0
0

В среду, 24 июля, Окружной суд Гааги отклонил апелляцию немецкой судостроительной компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), которая оспорила решение Минобороны Нидерландов о выборе французской Naval Group поставщиком четырех дизель-электрических подлодок нового поколения в рамках программы "Орка".

Напомним, что ВМС Нидерландов еще в 2014 году запустили программу "Орка", призванную найти замену действующим четырем ДЭПЛ класс "Валрус" (Walrus, "Морж"), принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Дизайн ДЭПЛ Black Sword

Naval Group


Сроки выбора генподрядчика значительно растянулись, в частности, из-за долгих политических дискуссий и стратегического анализа, направленных на формирование списка необходимых возможностей будущих подлодок и повешение экономической эффективности.

В марте 2018 года правительство Нидерландов подтвердило обязательства по обновлению подводного флота, выделив на новый класс субмарин более 2,5 млрд евро.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab Group предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Naval Group участвовала в конкурсе с проектом на основе многоцелевой атомной подлодки типа "Барракуда".

В середине марта 2024 года стало известно, что Naval Group с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч") выбрана предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ.

В апреле ThyssenKrupp Marine Systems заявила, что оспорит в суде решение военного ведомства Нидерландов. Немецкие судостроители ссылались на то, что ни один из критериев, по которым выбрали французский проект, не был указан и объяснен.

Между тем в середине июня Палата представителей Нидерландов большинством голосов поддержала решение о присуждении контракта на поставку четырех субмарин французской Naval Group.

Стороны оформят сделку предположительно в начале осени. Ожидается, что первые две субмарины будут переданы заказчику в течение десяти лет после заключения контракта.

В настоящее время ВМС Нидерландов эксплуатируют четыре ДЭПЛ класса "Валрус". Со временем две подлодки снимут с вооружения и используют в качестве "доноров" для поддержания работоспособности оставшихся двух субмарин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Компании
ThyssenKrupp
Похожие новости
07.02.2017
Норвегия выбрала Германию в качестве партнера для реализации программы поставки НАПЛ нового поколения
30.08.2016
Что может стоять за утечкой секретных документов по подводной лодке Scorpene
26.08.2016
Чем грозит утечка данных о французской подлодке? (Le Monde, Франция)
20.05.2016
Детали австралийского контракта на закупку подводных лодок и перспективные экспортные планы DCNS
11.04.2016
Минобороны Норвегии определило потенциальных партнеров в рамках программы приобретения новых НАПЛ
05.11.2014
Глубже, тише, дальше и надежнее
25.06.2013
МНО Польши проведет тендеры по закупке двух типов боевых кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения