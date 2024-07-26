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Военное обозрение

Израиль представил новую крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Wind Demon

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Источник изображения: topwar.ru

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) представил новую крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Wind Demon. Ракета предназначена для поражения целей разных типов на значительных расстояниях.

Как сообщает израильская пресса, новинка представляет собой прогресс в процессе разработок IAI ракетных технологий. Wind Demon обладает легкой конструкцией, оснащена электрооптической головкой самонаведения и способна поражать цели на расстоянии до 200 километров. Как заявляет компания-производитель, новая ракета способна удовлетворить потребности рынка вооружений в экономически эффективных средствах, способных наносить точные удары на большом расстоянии.

Wind Demon может запускаться с различных воздушных платформ, включая вертолеты и самолеты с фиксированным крылом. Она способна поражать как статичные, так и движущиеся цели. Ракета следует предварительно запрограммированному маршруту, что устраняет необходимость в управлении оператором в реальном времени и снижает риск для носителя.

Примечательной особенностью Wind Demon является ее способность летать на малых высотах, что, как утверждают представители IAI, помогает избегать обнаружения и перехвата. Операторы могут выбирать скорость перемещения ракеты, что позволяет выбирать скорость приближения к цели. Эта функция предназначена для обеспечения фактора внезапности и дает возможность уклоняться.

Электрооптическая головка самонаведения ракеты оснащена тепловизионой системой для дневных и ночных операций. Она также совместима с системой лазерного наведения для захвата цели. Масса боевой части Wind Demon составляет около 20 кг.

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Страны
Израиль
Компании
IAI
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