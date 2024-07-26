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Североатлантический альянс заранее узнает, когда Россия начнет подготовку к «полномасштабному вторжению», специалисты альянса определили более десятка «признаков», говорящих об этом. Как сообщает Reuters, это необходимо, чтобы сразу отреагировать на «вторжение».

По данным издания, ссылающегося на неназванный источник, НАТО теперь может определять некие признаки, по которым можно определить «российское вторжение» еще на стадии подготовки. Как заявили в альянсе, это поможет заранее подвести войска к границе или сразу же вступить в бой, не дожидаясь развертывания дополнительных сил. Что это за признаки, в НАТО не раскрывают.

Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению

- пишет Reuters.

На Западе продолжают разгонять тему «вторжения России» в Европу, несмотря на неоднократные заявления российского президента, что Москва не собирается этого делать. Как заявил Владимир Путин, у России нет интересов в Европе. Однако у Европы есть интересы в России, Запад хотел бы ее разделить и вовсю пользоваться российскими ресурсами. Поэтому попытки сделать из России «пугало» для европейцев будут только продолжаться. При этом та же НАТО будет позиционировать себя как организация, созданная исключительно для защиты.