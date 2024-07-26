Войти
Военное обозрение

Reuters: НАТО научилась заранее определять признаки «полномасштабного вторжения» России

605
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс заранее узнает, когда Россия начнет подготовку к «полномасштабному вторжению», специалисты альянса определили более десятка «признаков», говорящих об этом. Как сообщает Reuters, это необходимо, чтобы сразу отреагировать на «вторжение».

По данным издания, ссылающегося на неназванный источник, НАТО теперь может определять некие признаки, по которым можно определить «российское вторжение» еще на стадии подготовки. Как заявили в альянсе, это поможет заранее подвести войска к границе или сразу же вступить в бой, не дожидаясь развертывания дополнительных сил. Что это за признаки, в НАТО не раскрывают.

Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению

- пишет Reuters.

На Западе продолжают разгонять тему «вторжения России» в Европу, несмотря на неоднократные заявления российского президента, что Москва не собирается этого делать. Как заявил Владимир Путин, у России нет интересов в Европе. Однако у Европы есть интересы в России, Запад хотел бы ее разделить и вовсю пользоваться российскими ресурсами. Поэтому попытки сделать из России «пугало» для европейцев будут только продолжаться. При этом та же НАТО будет позиционировать себя как организация, созданная исключительно для защиты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
09.11.2006
Президент России поставил задачу урегулировать лицензионные отношения в сфере ВТС со Словакией
08.11.2006
Владимир Путин обсудит с президентом Словакии торгово-экономическое сотрудничество и международную проблематику
30.10.2006
Президент России доволен работой Генштаба и Министерства обороны.
17.10.2006
Россия и НАТО впервые проводят в Москве командно-штабное учение по ПРО на ТВД
03.10.2006
Греция сохраняет интерес к российским вооружениям
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения