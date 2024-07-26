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Названа угроза для наземных дронов ВСУ

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Наземный робот ВСУ
Наземный робот ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru

Forbes: российские средства РЭБ станут угрозой для наземных дронов ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) станут одной из основных угроз для наземных беспилотных платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Недостатки сухопутных дронов назвали в публикации Forbes.

Отмечается, что такие аппараты очень чувствительны к помехам. Увеличение дальности и особенности рельефа местности ослабляют сигнал, который может быть заглушен средствами постановки помех.

«Кроме того, многие российские системы радиоэлектронной борьбы могут обнаруживать и отслеживать сигналы, поступающие к роботу и от него, что позволяет русским нацеливаться как на робота, так и на его оператора», — пишет автор.

Ранее в июле начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову показали применяемые в зоне спецоперации роботы БР-2 и БРГ-3. Гусеничные машины могут перевозить грузы и нести вооружение.

В апреле стало известно, что компания «А-Системс» разработала устойчивую к воздействию средств РЭБ автономную мобильную платформу. Машина может нести до 40 килограммов полезной нагрузки.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Робот
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