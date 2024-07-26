Патрульный корабль "Виктор Великий" прибыл в Петербург для достройки

В четверг, 25 июля, в Санкт-Петербург для достройки прибыл патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160. Как сообщает Фонтанка, его транспортировку по акватории Невы обеспечили буксир "МБ-1204" и буксир-толкач "Як".

На каком из судостроительных предприятий Петербурга продолжится постройка корабля, не уточняется.

Спуск на воду МРК "Тайфун" (пр. 22800) и патрульного корабля "Виктор Великий" (пр. 22160) Минобороны РФ

В середине июля источник ТАСС в военно-промышленной отрасли сообщил, что "Виктор Великий", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, буксируется внутренними водными путями для испытаний на Балтику.

"Виктор Великий" – пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили в ноябре 2016 года и спустили на воду в мае 2024 года.

Модульные корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности, выполнения поисково-спасательных функций.

Водоизмещение патрульного корабля проекта 22160 – 1300 тонн. Он может развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами "Штиль-1" и "Гибка", а также пулеметами.