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ЦАМТО

Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

ЦАМТО, 25 июля. Компания Rheinmetall 24 июля объявила о получении от правительства Украины первого заказа на строительство на территории страны завода по производству боеприпасов, о намерении создать который было объявлено в феврале 2024 года.

Точная общая стоимость заказа не раскрывается, но оценивается "трехзначной цифрой в миллионах евро". Подписанный с Rheinmetall контракт включает полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию.

Как заявлено, соглашение будет зарегистрировано как заказ в начале третьего квартала 2024 года. Предполагается, что реализация контракта начнется в ближайшее время. Производство боеприпасов на Украине планируется начать в течение 24 месяцев. Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall будет отвечать за функционирование завода.

Как заявил главный исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер, совместно с украинским партнером группа создаст центр компетенции по боеприпасам на Украине. Это будет способствовать реиндустриализации страны и укреплению ее обороноспособности.

В настоящее время на Украине предпринимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры. В ближайшее время будет создано совместное предприятие Rheinmetall и украинской государственной компании, которое будет обеспечивать функционирование предприятия по производству боеприпасов.

В июне 2024 года на Конференции по восстановлению Украины в Берлине главный исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер и министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества.

Несколькими днями ранее на западе Украины был открыт бронетанковый завод, которым управляет совместное предприятие Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC. Первая разработанная Rheinmetall боевая машина пехоты (БМП) "Линкс" должна быть передана ВС Украины до конца этого года, а серийное производство на территории Украины, как заявлено, должно начаться в возможно сжатые сроки.

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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