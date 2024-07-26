В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"

"Ростех": снаряды пушки "Малка" лишают иностранные гаубицы боевых качеств

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха".

В среду Минобороны России опубликовало видео, в котором командир "Малки" с позывным "Дядя" рассказывает о своих впечатлениях от установки. Он отметил, что количество целей бывает разное: например, за последнюю неделю установка отрабатывала в среднем по 10-12 целей ежедневно.

"Снаряды российской гаубицы калибра 203-мм обладают такой мощностью осколочно-фугасного действия, что лишают иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости. Снаряд "Малки" в два раза тяжелее, чем снаряд PzH 2000", - рассказали в госкорпорации.

В "Ростехе" отметили, что дальность стрельбы установки обеспечивает ей паритет с иностранными образцами в ходе контрбатарейной борьбы.

Самоходная пушка 2С7М "Малка" производится на предприятии "Ростеха" "Уралтрансмаш". Она предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В зоне СВО применяются модернизированные орудия. В них заменены коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.