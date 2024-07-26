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ТАСС

Швеция намерена усилить свою роль в космических программах НАТО

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Глава космического подразделения Военно-воздушных сил страны полковник Элла Карлссон отметила, что Швеция вместе с союзниками по альянсу "может использовать космос как одну из сфер для поиска, обнаружения и поражения целей и угроз"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Швеция изучит возможность более активного участия в космических программах НАТО. Об этом заявила глава космического подразделения Военно-воздушных сил Швеции полковник Элла Карлссон.

"Мы, возможно, новички в НАТО, но уже несколько десятилетий занимаемся космическими исследованиями в Швеции. Теперь мы задались вопросом, какую роль в альянсе мы можем играть в космической сфере", - приводит ее слова портал Defense News. Она отметила, что Швеция вместе с союзниками по НАТО "может использовать космос как одну из сфер для поиска, обнаружения и поражения целей и угроз".

По словам Карлссон, в 2023 году ВС Швеции уже приобрели у французского производителя радиолокационных станций Thales радары дальнего действия Smart-L, которые позволяют обнаруживать угрозы на расстоянии до 2 тыс. км. Швеция также сотрудничает с Нидерландами для того, чтобы оценить дальнейшие возможности применения Smart-L, добавила она.

Как пишет Defense News, в июле правительство Швеции приняло первую в истории страны стратегию обороны и безопасности в космосе, которая направлена на то, чтобы сделать королевство космическим центром для союзников по Североатлантическому альянсу. На севере Швеции находится космический центр Эсрейндж, который, в частности, проводил испытания ракетных двигателей и топлива, а его стартовая площадка использовалась для запуска метеорологических ракет.

7 марта Швеция стала 32-м членом НАТО. 17 мая шведский телеканал SVT сообщил, что правительство королевства готово предоставлять Эсрейндж для запуска военных спутников членов НАТО и Европейского союза. 

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Нидерланды
Швеция
Компании
Thales
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