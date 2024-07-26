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Flotprom

На 5-й набережной ПСЗ "Янтарь" заработают два новых портальных крана

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На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" начался монтаж двух портальных кранов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, подрядчик ООО "Спецтехмонтаж" чуть менее чем за полгода должен запустить краны в работу на 5-й набережной верфи.

Предполагается, что два новых крана обеспечат достроечные работы и позволят разгрузить набережную №8, а также ускорят процесс погрузки/разгрузки товарно-материальных ценностей.

Монтаж портальных кранов

ПСЗ "Янтарь"


Как рассказал главный инженер ПСЗ "Янтарь" Сергей Чертов, установка кранов реализуется в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса". Изготовленные на заводе "Балткран", краны обладают грузоподъемностью 10 и 20 тонн соответственно. Высота подъема – 45 метров, что позволит устанавливать оборудование на мачтах строящихся кораблей.

В интересах ВМФ России на "Янтаре" идет производство пары больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 с увеличенными размерениями и бо́льшим водоизмещением. Кроме того, завод обеспечивает ремонт кораблей и судов Балтийского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
11711
БФ
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