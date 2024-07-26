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Военное обозрение

NORAD поднимало истребители для «перехвата» российских и китайских стратегических ракетоносцев у побережья Аляски

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Источник изображения: topwar.ru

Появление российских и китайских стратегических ракетоносцев у Аляски вынудило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) поднять в воздух истребители для их «перехвата». Об этом говорится в сообщении NORAD.

Согласно сообщению, в среду, 24 июля 2024 года, системы слежения NORAD обнаружили четыре воздушные цели, двигающиеся рядом с Аляской в нейтральном воздушном пространстве. Для их идентификации и «перехвата» в воздух были подняты истребители ВВС США и Канады. Как оказалось, американцев «потревожили» два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и два стратегических бомбардировщика ВВС НОАК H-6. Российские и китайские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушную границу США или Канады.

Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски,

- говорится в сообщении.

Как отметили в NORAD, появление российских и китайских стратегических самолетов у Аляски не является чем-то за рамки вон выходящим, «потенциальный противник» регулярно проводит такие полеты. Просто раньше российские стратеги летали в одиночку, а в последние годы вместе с китайцами. ВВС США также проводят полеты у границ России и Китая.

NORAD – объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой заключаются в соблюдении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, а также обеспечении предупредительных мер на случай воздушно-космического нападения, ПВО и противоракетной обороны обеих стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
Продукция
Xian H-6
Ту-95
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