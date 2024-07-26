Вопреки воздушным угрозам: израильский концерн поставит бундесверу новейшие системы ПРО

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С октября прошлого года армия обороны Израиля ведет войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа одновременно обмениваясь пока что довольно редкими ударами с базирующимся в Ливане шиитским военизированным формированием «Хизбалла». Кроме того, на Ближнем Востоке активизировались и другие антиизраильские группировки, среди которых больше всего неприятностей Тель-Авиву и его западным союзникам, в основном США и Великобритании, доставляют йеменские хуситы.

Ранее йеменские повстанцы в основном атаковали ракетами и дронами связанные с Израилем и его союзниками торговые и военные корабли в Красном море и Аденском заливе. Однако на прошлой неделе произошло довольно знаковое для безопасности еврейского государства событие. Один из ударных дронов хуситов сумел преодолеть знаменитую израильскую противовоздушную оборону «Железный купол», да еще упал не где-нибудь, а рядом с консульством США в центре Тель-Авива. В результате погиб 50-летний мужчина, еще восемь человек доставлены в больницы.

При этом, несмотря на возрастающие угрозы воздушных ударов сразу с нескольких направлений и некоторые проблемы с защитой от них, Израиль не намерен сворачивать экспорт противовоздушных систем за рубеж. Американское военно-политическое издание Defense News сообщает, что израильская авиакосмическая компания Israel Aerospace Industries (IAI) увеличила количество смен и наняла больше рабочих, чтобы увеличить производство систем ПРО с гиперзвуковыми противоракетами «Стрела-3» (Arrow 3) по заказу Минобороны ФРГ.

Источник изображения: topwar.ru

Дополнительные усилия следуют национальной логике обеспечения армии обороны Израиля в качестве приоритета при одновременном выполнении международных заказов

— сообщил Defense News вице-президент по внешним связям IAI Шей Гал на авиасалоне в Фарнборо под Лондоном.

Сделка на поставку противоракет Arrow 3 для нужд бундесвера была заключена перед самым началом войны в секторе Газа. Немецкий парламент одобрил ее финансирование в июне 2023 года, после чего в сентябре министерства обороны обеих стран подписали заявление об использовании проекта противоракетной обороны в качестве плацдарма для более глубокого сотрудничества.

Источник изображения: topwar.ru

Германия будет первой страной, помимо Израиля, которая установит данную систему ПРО. Сделка на сумму около четырех миллиардов долларов включает пусковые установки, перехватчики и радар Green Pine, произведенные дочерней компанией IAI Elta Systems, сказал Гал. Некоторые компоненты Arrow 3 будут производиться в ФРГ.

Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер намеревается использовать Arrow-3 не только для защиты территории Германии. В Министерстве обороны ФРГ представили закупку этих систем как важный вклад в противоракетную оборону НАТО в Европе, пишет Defense News. Первая установка будет размещена на авиабазе Хольцдорф в восточной Германии в 2025 году, еще две бундесвер планирует получить к 2030 году.

Источник изображения: topwar.ru

При этом в израильской компании-производителе противоракетных систем заявили, что успешно использовали систему дальнего радиуса действия для перехвата баллистических ракет, выпущенных повстанцами-хуситами с территории Йемена. Правда, и в этом не обошлось без накладок. Осенью прошлого года один из дронов хуситов, преодолев значительное расстояние, угодил в здание школы в Эйлате на юге Израиля. Последствия удара были незначительными, никто не пострадал. Баллистическая ракета, по заявлению представителя йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах», успешно поразила военную цель в этом же израильском портовом городе в начале июня этого года.

Изначально проект Arrow 3 создали компании Israel Aerospace Industries и американская корпорация Boeing, они же занимаются и производством данных комплексов ПРО. Противоракеты «Стрела-3» обеспечивают внеатмосферный перехват баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, несущих ядерные, химические, биологические или обычные боеголовки, на расстоянии до 2400 километров и на высоте до 100 километров. При этом ракета в полете маневрирует и способна обнаруживать и «уворачиваться» от спутников. По словам председателя Израильского космического агентства, Arrow 3 может служить противоспутниковым оружием, которое сделало бы Израиль одной из немногих стран мира, способных уничтожать орбитальные объекты.