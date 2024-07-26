Войти
ТАСС

Захарова сообщила о неафишируемых контактах экспертов РФ и США по Украине

577
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД, консультации провели в третьей стране некоторое время назад

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российско-американские контакты "второго трека", подразумевающие взаимодействие экспертов двух стран по Украине, прошли некоторое время назад в третьей стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Контакты "второго трека", под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества, действительно имели место некоторое время тому назад. Они прошли в третьей стране", - отметила дипломат.

Она также указала, что российское внешнеполитическое ведомство получает информацию о содержании подобных "консультаций", хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО "в силу заведомо антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств".

"МИД России подобные контакты в нынешних условиях полезными не считает, но мы и не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами. Россия - свободная страна. Однако с точки зрения российских государственных интересов участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет", - резюмировала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты "второго трека", в рамках которых представители экспертного сообщества двух стран обсуждали украинский вопрос. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
31.05.2007
Нидерланды готовят чрезвычайную конференцию по просьбе России
16.05.2007
Проблематика ПРО, ДОВСЕ и курс Вашингтона на "демократизацию" государств будут в повестке дня переговоров госсекретаря США в Москве
16.05.2007
Президент России примет госсекретаря США
28.04.2007
Пора вооружаться
02.03.2007
Эксгумация РСМД
27.11.2006
США МОГУТ РАСШИРИТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения