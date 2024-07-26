Захарова сообщила о неафишируемых контактах экспертов РФ и США по Украине

По словам официального представителя МИД, консультации провели в третьей стране некоторое время назад

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российско-американские контакты "второго трека", подразумевающие взаимодействие экспертов двух стран по Украине, прошли некоторое время назад в третьей стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Контакты "второго трека", под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества, действительно имели место некоторое время тому назад. Они прошли в третьей стране", - отметила дипломат.

Она также указала, что российское внешнеполитическое ведомство получает информацию о содержании подобных "консультаций", хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО "в силу заведомо антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств".

"МИД России подобные контакты в нынешних условиях полезными не считает, но мы и не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами. Россия - свободная страна. Однако с точки зрения российских государственных интересов участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет", - резюмировала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты "второго трека", в рамках которых представители экспертного сообщества двух стран обсуждали украинский вопрос.