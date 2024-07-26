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ТАСС

Отряд кораблей Северного флота встретит День ВМФ в Алжире

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Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В Минобороны ранее сообщили, что отряд кораблей СФ прошел через Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота (СФ) во главе с носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", который выполняет задачи дальнего похода, встретит отмечаемый 28 июля День ВМФ в порту Алжира. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ.

"Фрегат "Адмирал Горшков" и средний морской танкер "Академик Пашин" встретят День ВМФ в порту Алжира", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

24 июля в Минобороны сообщили, что отряд кораблей СФ прошел через Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. По данным ведомства, в Средиземном море фрегат выполнит несколько военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с другими российскими кораблями. Планируется несколько деловых заходов в порты стран Средиземноморья.

К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и два серийных постройки "Северной верфи". Первый из них является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Российский фрегат уже совершил заходы в Гавану (Куба)и Ла-Гуайру (Венесуэла). 

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Страны
Алжир
Венесуэла
Куба
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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