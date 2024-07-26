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ТАСС

Президент Чехии считает, что мира на Украине нельзя достичь без РФ и КНР

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Как добавил Петр Павел, Москве нужно пересмотреть предъявляемые к Киеву требования относительно начала диалога об урегулировании конфликта

ПРАГА, 25 июля. /ТАСС/. Переговоры по достижению мира на Украине не могут вестись без участия России и Китая. Такое мнение выразил в интервью информационному агентству ČTK президент Чехии Петр Павел.

"Без России и Китая действительно будет невозможно проведение каких-либо мирных переговоров", - сказал он. При этом, по утверждению главы государства, Москве нужно пересмотреть предъявляемые к Киеву требования относительно начала диалога об урегулировании конфликта. "Проблемы должны решаться на основе [уважения] международного права", - отметил он.

Павел особо подчеркнул необходимость участия Китая в переговорах по Украине. Это, по его словам, также значительно повысит международный престиж Пекина. КНР, "бесспорно, является важным глобальным игроком в экономике, финансах, но не в политике, направленной на достижение мира, и там она могла бы, конечно, сыграть гораздо более значимую роль", считает чешский лидер.

Он полагает, что Китай должен взять на себя большую ответственность за поддержание мира на планете на основе действующих международных норм, а "не исходя из того, кто располагает большей армией или большей экономической мощью". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Чехия
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