Оборонный бюджет Индии в 2024/25 ф.г. запланирован в сумме 74,3 млрд. долларов

ЦАМТО, 25 июля. Минобороны Индии объявило о планах правительства выделить в 2024/25 ф.г. на оборонные расходы 6,2194 трлн. индийских рупий (74,3 млрд. долл. США), что составляет около 12,9% от общего госбюджета страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, расходы на оборону увеличатся на 4,8% по сравнению с одобренным оборонным бюджетом на 2023/24 ф.г. Однако по сравнению с пересмотренным итоговым бюджетом на этот год новые ассигнования представляют собой небольшое снижение.

В Минобороны Индии отметили, что дополнительное финансирование будет направлено на поддержку инициативы, запущенной в марте 2024 года, известной как схема Acing Development of Innovative Technologies with iDEX (ADITI), предусматривающей поддержку частного сектора в сфере разработки военных технологий.

Оборонный бюджет Индии на 2024/25 ф.г. включает 1,72 трлн. индийских рупий (или 28% от общей суммы) на капитальные расходы, почти 921 млрд. индийских рупий (15%) – расходы на содержание и оперативную подготовку, 1,9 трлн. индийских рупий (31%) – на денежное довольствие и надбавки. На военные пенсии выделено 1,41 трлн. индийских рупий (23%). Оставшиеся средства будут перераспределены между агентствами Министерства обороны Индии.

Ассигнования на капитальные расходы в 2024/25 ф.г. (1,72 трлн. индийских рупий) на 9,4% превышают пересмотренные ассигнования в 2023/24 ф.г. Согласно заявлению индийского Минобороны, данное увеличение направлено на заполнение критических пробелов в оборонном потенциале за счет крупных приобретений в текущем и последующих годах.

В отличие от предыдущих лет, в бюджетных документах на 2024/25 ф.г. разбивка капитальных расходов по видам вооруженных сил (Сухопутные войска, Военно-морские силы и Военно-воздушные силы) не приводится.