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ЦАМТО

Saab получила новый крупный заказ от неназванного западного покупателя

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Компания Saab.

ЦАМТО, 25 июля. Шведская компания Saab 24 июля объявила о получении от правительства неназванного западного государства заказа на поставку ряда оборонительных систем и оборудования.

Стоимость заказа оценивается в 6,6 млрд. шведских крон (629 млн. долл.). Поставки должны быть выполнены в течение 2027-2028 гг.

Не раскрывая конкретный перечень заказанных систем, компания сообщила, что в заказ входят системы и оборудование из бизнес-направлений Dynamics (ракеты, системы огневой поддержки) и Surveillance (средства разведки и наблюдения).

По заявлению Saab, в связи с особенностями оборонной отрасли, обстоятельствами, касающимися заказчика, а также интересами национальной безопасности, дополнительная информация относительно этого заказа и покупателя предоставляться не будет.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года и мае 2024 года Saab объявила о получении аналогичных заказов на продукцию бизнес-направлений Dynamics и Surveillance общей стоимостью около 4,3 млрд. шведских крон (около 410 млн. долл.) и 7,7 млрд. шведских крон (около 732 млн. долл.), соответственно. Эти поставки должны быть выполнены в течение 2025-2027 гг. и 2027-2028 гг.

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Страны
Швеция
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