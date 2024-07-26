Войти
ТАСС

Эксперт считает, что Украина может потерять поддержку США после выборов

565
0
0
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци отметил, что переговоры РФ и Украины можно будет провести только в атмосфере взаимного доверия

ШАНХАЙ, 25 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Поступающие со стороны Украины сигналы о готовности вести переговоры с Россией связаны с пониманием того, что в случае победы республиканцев в США сворачивание поддержки Киева станет лишь вопросом времени. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, комментируя визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в КНР.

"Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки стал ударом для Зеленского в том, что касается ситуации вокруг России и Украины, в которой появилось много факторов неопределенности. Зеленский, принимая во внимание изменения в политике США и под давлением потенциального неравенства в силах на поле боя, вынужден был отказаться от своих настойчивых требований в отношении неизменного "мирного плана", ранее предложенного Украиной. Можно видеть, что недавняя серия заявлений Зеленского, а также соответствующие заявления украинского правительства стали намного мягче в сравнении с тем, что было раньше. Например, больше не упоминается требование о восстановлении границ 1991 года", - сказал эксперт.

По его словам, хотя Зеленский прямо и не заявляет об отказе возвращения границ 1991 года, но больше он не заостряет на этом внимание. "Это говорит о том, что они [украинская сторона] хотят сместить внимание с этой темы, чтобы подготовить общественное мнение к переговорам с Россией", - считает он.

Страх потери поддержки США

Как указал эксперт, опасения Киева также связаны с тем, что будет после выборов в США. "Если Республиканская партия победит на выборах, то отказ от Зеленского станет лишь вопросом времени. После того, как Зеленский превратится из "любимца" Соединенных Штатов в "изгоя", он столкнется не только с вопросом о развитии Украины после войны, но и с вопросом о правом статусе президента "военного времени", - полагает Сунь Ци.

Переговоры с Россией

Говоря о возможных переговорах России и Украины, эксперт указал на то, что их можно будет провести только в атмосфере взаимного доверия. "Переговоры без доверия не принесут результатов", - сказал он, добавив, что также необходимо взаимное признание сторонами плана урегулирования, равноправное участие и обсуждение всех мирных планов.

"Кроме того, в то время, когда политическая ситуация в Соединенных Штатах и Европе претерпевает огромные изменения, международное сообщество должно создать условия для возобновления прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной, а крупные державы должны играть позитивную, а не негативную роль. Также, считаю, что перед Украиной стоит задача выбрать третью сторону для посредничества в диалоге и переговорах. Эта третья сторона не должна быть ни участником российско-украинского конфликта, ни выгодоприобретателем российско-украинского конфликта, но должна следить за ходом диалога и продвигать переговоры между Россией и Украиной со справедливой позиции в интересах глобальной безопасности", - сказал эксперт.

Украина прислушивается к Китаю

Как отметил Сунь Ци, в ходе визита Кулебы в КНР китайская сторона в очередной раз продемонстрировала справедливую позицию в отношении российско-украинского конфликта. "Из заявлений украинской стороны видно, что Украина приняла различные предложения, выдвинутые китайской стороной по урегулированию российско-украинского конфликта, прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Хотя в настоящее время еще нет базовых условий для прямых переговоров между странами, Украина и Россия в последнее время в разной степени выражают готовность к переговорам. Политическое урегулирование всегда важнее, чем перестрелка на поле боя", - полагает эксперт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.11.2006
Бюджет Роскосмоса в 2006 году составит около 1 млрд долларов - Перминов
02.11.2006
"БОИНГ" И "АЭРБАС": ПОРА ПОДВИНУТЬСЯ?
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
18.10.2006
Большая противоракетная игра
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения