"Шпионы в кармане". Военный эксперт о запрете смартфонов в зоне СВО

Военный аналитик Леонков: запрет иметь смартфоны в зоне СВО спасал жизни

В зоне СВО все личные гаджеты бойцов становятся средствами шпионажа противника, отметил в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков.

Использование в зоне спецоперации личных гаджетов, позволяющих распространять фото, аудио, видео и геолокацию, серьезно подрывает безопасность военнослужащих, смартфоны становятся "шпионами в кармане", рассказал военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Если вы с телефоном с геолокацией попадаете в зону боевых действий, то вас видят что бы вы ни делали – вытащили "симку", выключили телефон, вас всё равно могут найти. Да, современные телефоны удобны – берешь с собой смартфон, он тоненький, у всех у них хорошая оптика, запись звука, можно отснять в хорошем качестве. Но это на самом деле, как говорится, шпион в кармане. Можно дистанционно подключиться к камере и вообще выявить ваше местоположение с точностью до метра. Появление таких телефонов в зоне боевых действий вскрывало наши позиции. Приезжали волонтеры, они снимали потоковое видео "вот мы в прямом эфире ведем репортаж, как раздаем гуманитарную помощь", а потом туда прилетало. Таких фактов большое количество", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Смартфоны являются средствами шпионажа, подчеркнул военный аналитик.

"Вся эта зарубежная техника, которая работает с GPS и в формате GSM (это все не наши форматы), является инструментом шпионажа, независимо от того, какие политические или патриотические взгляды имеет человек. И многие командиры добровольческих подразделений запрещали такие телефоны собственными приказами, и это спасало множество жизней", – подчеркнул Алексей Леонков.

Накануне Госдума приняла поправку, согласно которой бойцам СВО грозит дисциплинарный арест за использование электронных технических средств, способных передавать данные геолокации.