Войти
ТАСС

Американский эксперт назвал нехватку солдат причиной поражения Киева

565
0
0
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По словам профессора политологии Католического университета Америки Якуба Григеля, "Украина вдалеке от линии фронта находится в бедственном положении"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Недостаток живой силы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно в условиях затягивания боевых действий, приведет к поражению Киева в конфликте с Россией. С такой оценкой выступил профессор политологии Католического университета Америки Якуб Григель.

"Длительная война на истощение, вероятнее всего, закончится крахом Украины. У Киева недостаточно живой силы, чтобы в течение нескольких лет отправлять подкрепления в окопы", - пишет эксперт в колонке для журнала Foreign Affairs. К тому же, по его словам, "Украина вдалеке от линии фронта находится в бедственном положении".

"Три четверти украинских компаний испытывают нехватку рабочей силы из-за эмиграции населения и [проведения] мобилизации", - пояснил Григель. От потери плодородных земель страдает сельскохозяйственный сектор, а утрата портов привела к большим трудностям с экспортом продукции, указал аналитик.

В июле депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что возможности украинской экономики уже исчерпаны и уничтожены, страна живет не за собственный счет, а лишь благодаря помощи Запада, все это может привести к новым внутренним потрясениям. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
30.08.2007
Заказы на миллиард долларов. Такова сумма контрактов на российские авиалайнеры, заключенных на салоне МАКС-2007
28.08.2007
Урожайный МАКС
24.08.2007
"Сухой” и Alenia договорились Как продавать SSJ в Европе
24.08.2007
Итоги второго дня МАКС-2007
24.08.2007
НЕБЕСНЫЕ ВИТЯЗИ НАПЕРЕЧЁТ. В подмосковном Жуковском начал свою работу авиасалон МАКС-2007
24.08.2007
Где же бизнес?
06.07.2007
"КАЛАШ" - ОРУЖИЕ ВЕКА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения