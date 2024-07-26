Американский эксперт назвал нехватку солдат причиной поражения Киева

По словам профессора политологии Католического университета Америки Якуба Григеля, "Украина вдалеке от линии фронта находится в бедственном положении"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Недостаток живой силы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно в условиях затягивания боевых действий, приведет к поражению Киева в конфликте с Россией. С такой оценкой выступил профессор политологии Католического университета Америки Якуб Григель.

"Длительная война на истощение, вероятнее всего, закончится крахом Украины. У Киева недостаточно живой силы, чтобы в течение нескольких лет отправлять подкрепления в окопы", - пишет эксперт в колонке для журнала Foreign Affairs. К тому же, по его словам, "Украина вдалеке от линии фронта находится в бедственном положении".

"Три четверти украинских компаний испытывают нехватку рабочей силы из-за эмиграции населения и [проведения] мобилизации", - пояснил Григель. От потери плодородных земель страдает сельскохозяйственный сектор, а утрата портов привела к большим трудностям с экспортом продукции, указал аналитик.

В июле депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что возможности украинской экономики уже исчерпаны и уничтожены, страна живет не за собственный счет, а лишь благодаря помощи Запада, все это может привести к новым внутренним потрясениям.