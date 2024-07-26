Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар с помощью ОТРК «Искандер» по Харьковскому бронетанковому заводу. Минобороны России 25 июля опубликовало кадры поражения цели.

На кадрах объективного контроля, полученных с помощью беспилотника, виден заезд и выезд бронетехники с территории объекта. После удара по заводу в цехах начинается пожар и на место прибывают команды эвакуации украинской армии, по которым наносится уже повторный удар с помощь кассетных боеприпасов.

Ранее в этот день Минобороны показало кадры удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова. В результате атаки были уничтожены до 100 боевиков, 40 из которых были зарубежными инструкторами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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