Стратегические самолеты РФ и КНР провели патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские и китайские стратегические бомбардировщики провели 5-часовое совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более 5 часов", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.

"В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30СМ и Су-35С ВКС России", - сказали в Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что "самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".

"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран", - сказали в министерстве.

В Минобороны РФ заявили, что после совместного патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Канадские и американские истребители были направлены на "перехват" четырех бомбардировщиков ВВС России и Китая, которые были обнаружены в воздушном пространстве у побережья Аляски, сообщило ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении говорится, что отслеживался полет двух российских Ту-95МС и двух китайских H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски.

NORAD заявил, что "бомбардировщики не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве", и что "активность в зоне не рассматривалась как угроза".

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В июле корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем были задействованы российский корвет "Совершенный", китайские эсминец "Иньчуань" и фрегат "Хэншуй", а также универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху". 13 июля Минобороны РФ сообщило, что в ходе совместного патрулирования в Филиппинском море корабли России и Китая провели учение с практическими артиллерийскими и условными ракетными стрельбами.

15-17 июля корабли Россия и Китая провели совместное учение "Морское взаимодействие-2024". В маневрах участвовали российские корветы "Громкий" и "Резкий", китайские корабли - эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй", универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".