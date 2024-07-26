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ТАСС

Ермак обсудил с Салливаном расширение тренировочных миссий ВСУ

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Глава офиса президента Украины и помощник американского лидера по национальной безопасности также рассмотрели тему поставок Киеву новых систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном расширение тренировочных миссий для украинских солдат на территории стран-партнеров, использование истребителей F-16 и поставки Киеву новых систем противовоздушной обороны.

Как сообщается на сайте украинского президента, в ходе телефонного разговора также обсуждались восстановление энергетической инфраструктуры и военные нужды Украины. Собеседники рассмотрели усилия США, направленные на помощь в восстановлении и защите энергоинфраструктуры Украины, и договорились о тесной координации и приоритетности этих усилий. Кроме того, Ермак рассказал Салливану о ситуации на поле боя. Глава офиса украинского президента отметил критическую важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Во время телефонного разговора Ермак и Салливан также проанализировали результаты прошедшей 15-16 июня в Бюргенштоке конференции по Украине. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные мероприятия не могут служить основой для устойчивого мира. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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