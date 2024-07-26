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ЦАМТО

Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору боеприпасов для Украины

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Флаги Чехии и Евросоюза
Флаги Чехии и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

ЦАМТО, 25 июля. Пять чешских фирм в 2025 году будут производить боеприпасы на деньги европейских доноров, что будет являться продолжением инициативы Чехии по сбору снарядов для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 24 июля издание Denнk N со ссылкой на Минобороны республики.

Издание пишет, что речь идет о полумиллионе 155-мм артиллерийских снарядов.

"Как сообщила нашему изданию глава оборонного ведомства Яна Чернохова, сейчас готовится новая инициатива по поставкам оружия на Украину. В ее реализации примут участие пять чешских оборонных компаний – Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE и DSS", – отмечается в сообщении.

Как напоминает агентство, идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.

Как сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, на данный момент к инициативе присоединились 18 стран, при этом 15 из них уже внесли свой финансовый вклад.

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Страны
Германия
США
Украина
Чехия
Швеция
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