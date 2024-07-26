Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета

ЦАМТО, 25 июля. Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды и Дания готовы поставить 14 отремонтированных танков Leopard 2 Украине", – пишет агентство.

Танки были отремонтированы немецкой Rheinmetall и прошли необходимые испытания. При этом точные даты поставок не уточняются.

Как напоминает агентство, Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитных ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.

Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В Минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине осенью этого года.