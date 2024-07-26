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Известия.ru

ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели совместное воздушное патрулирование. Об этом 25 июля сообщили в Минобороны.


«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана», — говорится в сообщении военного ведомства.

Экипажи двух стран отработали вопросы взаимодействия на всех этапах полета в новом районе совместного патрулирования, что заняло пять часов. Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ и Су-35С ВКС России.

В МО отметили, что учения проведены в рамках реализации плана российско-китайского военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.

«Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования», — заключили в ведомстве.

Ранее, 13 июля, Минобороны России сообщило, что корабли двух стран провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям во время совместного патрулирования в Филиппинском море. В маневрах участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота и отряды боевых судов КНР в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху».

Как тогда же заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган, совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.

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