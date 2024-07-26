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ТАСС

Польша призвала ЕС вынудить украинцев вернуться и вступить в ВСУ

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

По мнению главы ведомства Радослава Сикорского, односторонние меры со стороны Варшавы по принудительной отправке украинских мужчин на родину не были бы эффективными

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Евросоюз должен создать для проживающих в странах сообщества украинцев призывного возраста такие условия, чтобы они были вынуждены вернуться на родину и вступить в ВСУ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции RMF24 глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Европейские страны должны помочь Украине [в проведении мобилизации], так как в странах Евросоюза проживают сотни тысяч потенциальных призывников, обязанных защищать свою родину", - заявил министр. Он добавил, что в ЕС ведется дискуссия на счет того, каким образом это сделать. "Возможно навязывание таких условий пребывания украинцев в ЕС, которые в итоге будут мотивировать их исполнить долг по защите своей родины", - отметил Сикорский. По его мнению, односторонние меры со стороны Варшавы по принудительной отправке украинских мужчин на родину не были бы эффективными. В этом случае украинцы бы выехали из Польши в другие страны ЕС, заметил дипломат.

22 апреля стало известно о решении украинских властей приостановить оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста. На следующий день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это решение продиктовано тем, что военнообязанные мужчины скрываются там от мобилизации. Позже кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчинам от 18 до 60 лет не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях страны.

Верховная рада 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, он предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт. Закон вступил в силу 18 мая. 

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