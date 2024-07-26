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РИА Новости

Корабли Балтийского флота отправились на Кубу

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Порт в Гаване, Куба
Порт в Гаване, Куба.
Источник изображения: © AP Photo / Ramon Espinosa

Минобороны Кубы: российские суда войдут в порт Гаваны с 27 по 30 июля

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суда Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны с 27 по 30 июля, один из кораблей будет доступен для посещения, сообщило министерство революционных вооруженных сил Кубы в соцсети Х.

По данным ведомства, среди судов будут учебный корабль "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый" и танкер "Ельня". Отмечается, что во время визита члены флота будут участвовать в мероприятиях, включая встречу с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, и посещение достопримечательностей.

"Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут суда Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый", и танкер "Ельня"", - говорится в сообщении министерства.

Согласно министерству, местные жители смогут также посетить судно "Смольный" в воскресенье 28 июля и в понедельник 29 июля.

Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.

Ранее городской комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заявлял, что делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики прибыла в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ. Первый заместитель председателя комитета по внешним связям Сергей Марков встретил гостей во главе с командующим ВМС Кубы Луисом Рейесом Лопесом.

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