ВС Венгрии получили очередную партию ОБТ "Леопард-2A7HU"

ЦАМТО, 25 июля. В Венгрию 23 июля были доставлены три новых ОБТ "Леопард-2A7HU", сообщило Минобороны Венгрии со ссылкой на министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого.

Министр заявил, что в настоящее время перевооружение ВС Венгрии реализуется согласно планам. После поставки новой партии техники теперь в составе 1-й бронетанковой бригады (Тата) им. Дьердя Клапки ВС Венгрии теперь состоит 18 танков. Всего в июле ВС Венгрии приняли пять "Леопард-2A7HU". Еще два танка были доставлены 1 июля.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026 и позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и несколько десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20. Точная стоимость продажи не раскрывалась. Сообщалось, что она составляет 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.), однако, по оценке, бюджет закупки может превышать 1,5 млрд. евро.

Предполагается, что поставка новых ОБТ "Леопард-2A7HU" будет выполнена в период с 2023 по 2025 гг. В комплект поставки также входят одна учебная машина для обучения вождению, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Висент-2HU" (WiSENT 2HU) и три бронированных танковых мостоукладчика "Легуан 2HU".

Помимо новой бронетехники и грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, контракт предусматривал поставку 12 восстановленных танков "Леопард-2A4HU" из числа находившихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Эти танки были переданы заказчику в течение 2020 года.

В августе 2023 года в Венгрию временно был ввезен эталонный образец танка "Леопард-2A7HU". Первый серийный ОБТ был доставлен в Венгрию 5 декабря 2023 года.