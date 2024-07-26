Стратегический самолёт RC-135 над Чёрным морем мог собрать немало разведывательных данных и без пересечения воздушных границ России, проблему нужно решать

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Среди военных экспертов продолжается обсуждение полётов натовской авиации над Чёрным морем. Напомним, что после сделанных оборонных ведомством заявлений о том, что впредь будут приниматься самые решительные меры в отношении американских стратегических дронов-разведчиков, США и их натовские партнёры, недолго думая, стали вместо беспилотной использовать над Чёрным морем пилотируемую авиацию.

Накануне в регионе, «в международном воздушном пространстве», появлялся самолет-разведчик RC-135 в сопровождении британских истребителей Typhoon. Вот как ситуацию описало министерство обороны:

В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. (…)При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации.

Но тут нюанс в том, что стратегический разведывательный самолёт RC-135 имеет в своём арсенале электронику, которая позволяет осуществлять разведку на обширных территориях и без пересечения границ Российской Федерации. Соответственно, вполне можно предположить, что границу ни RC-135, ни два сопровождавших его истребителя нарушать и не собирались - даже на тех участках, которые в НАТО считают границей Украины. Одновременно с этим можно предположить и то, что RC-135 до момента подлёта Су-27, к сожалению, успел собрать немало разведывательной информации военного плана.

Военные эксперты, обсуждая ситуацию, говорят о том, что таким методом как обычный подлёт к самолёту-разведчику российского истребителя сбор разведданных не пресечь. Жёстко по этому поводу высказывается и автор канала Fighterbomber:

Летит RC-135W, битком набитый аппаратурой разведки. В сопровождении пары истребителей. Это видит весь мир. (…)Летит он, чтоб разведать цели, по которым завтра, ну край послезавтра будет нанесен удар. БПЛА, БЭК, ATACMS не суть. И мы героически рассказываем, как мы его "развернули" одним Су-27.

Fighterbomber при этом утверждает, что натовский самолёт-разведчик и так уже летел назад.

Вполне понятно, что натовский самолёт летел в «международном воздушном пространстве», что «не нарушал никаких международных норм». Но… Вряд ли могут быть сомнения в том, что его полёт был направлен против России, против наших интересов, против наших военных, против наших граждан. И можно сколько угодно говорить о том, что США и Британия «воюют руками украинцев», - нет, воюют против России они уже и своими собственными руками, прикрываясь теми нормами международного права, которые им выгодны, и отметая те, которые не выгодны. А потому проблему нужно решать.