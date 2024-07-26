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В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ

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Фото: Anton Vaganov / Reuters
Фото: Anton Vaganov / Reuters.

Разработчик: создан комплекс охоты за операторами FPV-дронов Кобра

В России завершилась разработка комплекса «Кобра», предназначенного для охоты за операторами беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом разработчик устройства рассказал РИА Новости.

По его словам, комплекс способен в режиме реального времени вычислять сигналы расчетов операторов украинских дронов и показывать их координаты на карте. «Кобра» удобна в эксплуатации, так как она обладает мобильным форм-фактором и внешне напоминает игровую приставку PlayStation Portable (PSP).

Разработчик подчеркнул, что данное устройство крайне актуально из-за приоритетности операторов БПЛА ВСУ в качестве целей для ударов. Он добавил, что операторов дронов очень сложно обнаружить.

Ранее в России создали миниатюрный подавитель дронов «Карман». Данное устройство получает управляющие сигналы от специального детектора «Око-П» и уже прошло испытания в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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