В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ

Разработчик: создан комплекс охоты за операторами FPV-дронов Кобра

В России завершилась разработка комплекса «Кобра», предназначенного для охоты за операторами беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом разработчик устройства рассказал РИА Новости.

По его словам, комплекс способен в режиме реального времени вычислять сигналы расчетов операторов украинских дронов и показывать их координаты на карте. «Кобра» удобна в эксплуатации, так как она обладает мобильным форм-фактором и внешне напоминает игровую приставку PlayStation Portable (PSP).

Разработчик подчеркнул, что данное устройство крайне актуально из-за приоритетности операторов БПЛА ВСУ в качестве целей для ударов. Он добавил, что операторов дронов очень сложно обнаружить.

Ранее в России создали миниатюрный подавитель дронов «Карман». Данное устройство получает управляющие сигналы от специального детектора «Око-П» и уже прошло испытания в зоне СВО.